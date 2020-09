SPA Danilo Corrêa recebe raio-X digital da Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) entregou, nesta quinta-feira (10/09), um aparelho de raio-X digital de alta tecnologia para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa, localizado na zona norte. O equipamento é o quarto da rede de assistência da capital.

“Essa entrega faz parte do programa Saúde Amazonas. Nós estamos reorganizando e reequipando a rede e dando melhores condições de trabalho nas unidades de saúde. Então, aqui na zona norte da cidade, nós temos um equipamento de ponta, onde nós podemos atender melhor a população”, disse o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

A diretora da unidade, Patrícia Carvalho, explica que, somente no período de janeiro a julho deste ano, foram realizados 3,4 mil exames com o raio-X antigo, e que o novo equipamento irá possibilitar atender à demanda com mais rapidez e eficiência.

“Nós estamos muito felizes com essa nova aquisição da nossa rede de saúde, porque o Danilo Correa fica aqui na zona norte e vai atender muitos pacientes aqui da nossa região. A nossa equipe está muito feliz, porque nós tínhamos ansiedade por esse equipamento há muitos anos”, disse.

Reestruturação – No início deste semestre, o governador Wilson Lima anunciou a entrega de 230 equipamentos de imagem para a saúde na capital e interior do estado.

A aquisição dos aparelhos, como o raio-X digital, possibilita diagnósticos mais precisos e rápidos, inclusive substituindo aparelhos com anos de uso na rede estadual.

FOTOS: Geizyara Brandão/ SES-AM

