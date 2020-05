‘Sou favorável à investigação, mas dentro das regras’, diz Alessandra sobre CPI da Saúde

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) se manifestou hoje, 19, sobre as razões que a fizeram ingressar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) a respeito dos atropelos regimentais cometidos pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), durante a sessão virtual que instalou a CPI da Saúde na semana passada.

“Sou favorável à investigação, mas desde que siga as regras. O presidente há alguns dias tem ignorado as leis e tomado as decisões de forma monocrática, sem respeitar o plenário, o Regimento Interno e a Constituição (Estadual e Federal). Não sou contra qualquer investigação, mas não pode ser da cabeça do presidente, há regras. E a Casa da Lei, não pode agir ilegalmente”, disse Alessandra.

De acordo com a vice-presidente da Assembleia Legislativa, a Casa vive um momento de desobediência às leis. Alessandra ressalta que o poder está votando ilegalmente todas as leis desde o dia 6 de fevereiro.

“Qualquer lei votada na Aleam pode ser derrubada. A pauta (que só o presidente decide) está trancada desde 5 de fevereiro. Mas mesmo assim o presidente continuou colocando projetos em votação.: Tanto é notória a falta de obediência à legislação, que em uma semana, o TJ teve que intervir duas vezes em procedimentos da Aleam, além do MPF, que também está fazendo questionamentos”, concluiu a deputada.

Assessoria – Dep. Alessandra Campêlo (MDB)