Sorteio define grupos das seleções masculina e feminina na Olimpíada

Eles estrearão contra a Alemanha, e elas contra a China

As seleções masculina e feminina de futebol do Brasil conheceram seus adversários na Olimpíada na madrugada desta quarta-feira (21), em um sorteio da fase de grupos, realizado em Tóquio (Japão). Atual campeã, a equipe masculina é cabeça de chave do grupo D, junto com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Já a feminina, está na chave F, ao lado de China, Zâmbia e Holanda.

A jornada das brasileiras em busca do primeiro ouro no futebol olímpico feminino começará em 21 de julho, contra a China, em Miyagi. Na mesma cidade japonesa ocorrerá o segundo confronto, em 24 de julho, contra a Holanda. O último jogo da fase de grupos será em 27 de julho contra a Zâmbia, na cidade de Saitama.

Cabeça de chave do grupo D, a seleção masculina estreia contra a Alemanha, em 22 de julho, em Yokohama. A equipe permanece na cidade para a rodada seguinte contra a Costa do Marfim, no dia 25 de julho. Fechando a fase de grupos, o Brasil encara a Arábia Saudita, em 28 de julho em Saitama.

Loading...