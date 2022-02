Um soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) foi morto com um tiro, na manhã desta sexta-feira (4), nas instalações do Destacamento de Apoio à COMARA (DACO-MN), a Base Aérea de Manaus.

Em nota, a FAB informou que o militar foi atingido por disparo de arma de fogo durante os procedimentos preparativos para o serviço de sentinela.

“Informamos que está sendo prestado todo o apoio à família do militar e as investigações para a apuração do ocorrido encontram-se em andamento”, informou a FAB.