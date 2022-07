Sobrevivente de acidente abraçou colega que morreu quando ônibus virou

O jovem Jaderson Ruan Barbosa, de 20 anos, é um dos sobreviventes do acidente com o ônibus escolar de um time de futebol amador que deixou três mortos na CE-060, em Caririaçu (CE), no sábado (23). Ele estava sentado ao lado de uma das vítimas, o amigo Cícero Cristino Batista Lins, de 22 anos. As informações são do G1.

“A gente estava sentado um ao lado do outro e quando o ônibus começou a virar, ele me abraçou”, disse Jaderson. Ele e Cícero eram amigos a mais de 11 anos e se consideravam irmãos.

“Nós sempre jogávamos juntos. Entramos juntos na seleção do município de Aurora. Ele era zagueiro e eu lateral. Ele foi criado aqui dentro de casa”, afirmou ao G1.De acordo com o jovem, o amigo tinha planos de passar em um concurso público ou abrir o próprio negócio. Sobre o acidente, Jaderson contou que ele machucou a boca e sofreu uma pancada na cabeça, mas os exames não constataram gravidade e ele se recupera em casa.

Além de Cristino, faleceram José Valdemir Dias Brasileiro, 43 anos, e Juscélio Justino de Oliveira, 38 anos.