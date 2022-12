SOBRE A BANDA BONDE DO FORRÓ NA VIRADA DO ANO EM HUMAITÁ

A banda não foi contratada, a prefeitura do município não assinou qualquer contrato referente ao show, o que houve foi a especulação do empresário da banda tentando vender a atração sem o devido interesse da prefeitura.

Quando houve a pré-divulgação do show entramos em contato com o gestor municipal Dedei Lobo sobre o assunto e o mesmo nos informou desconhecer qualquer acordo ou contrato por parte de sua administração.

Então, baseado nas informações oficiais do gestor local, divulgamos em nossa página eletrônica que o show era uma fake News.

No meio político, sempre vão ocorrer notícias fantasiosas com o intuito de provocar discórdia no meio social.

Procurem certificar-se de quem divulga essas informações sem pertencer a um veículo de informação diária e corretas.

Fique sempre atento, para não cair em fraudes e notícias mentirosas.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ