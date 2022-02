Sisu abre inscrições nesta terça (15); veja cursos com mais ofertas de vagas

São oferecidas cerca de 221,7 mil vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil

Começam nesta terça-feira (15) as inscrições para o Sistema Informatizado de Seleção Unificada 2022 (Sisu). Poderão se candidatar todos os estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não foram desclassificados na redação. O período de inscrição termina às 23h59 desta sexta-feira (18).

Na primeira edição de 2022 do Sisu, o Ministério da Educação (MEC) ofertará 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior. Segundo a pasta, mais de 84,5% das vagas são para instituições federais (universidades e institutos).

As vagas são para 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior.

Dez cursos com mais vagas no Sisu:

Entre os cursos de graduação oferecidos no programa, dez são os que se destacam como os que têm maior oferta de vagas no Sisu. São eles, nesta ordem:

Pedagogia;

Administração;

Ciências Biológicas;

Matemática;

Direito;

Química;

Física;

Agronomia;

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia;

Engenharia Civil.

Quem pode se inscrever?

Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não pode ter participado do exame na condição de treineiro. As inscrições –que são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet– podem ser feitas aqui.

O resultado sairá no 22 de fevereiro. De 23 de fevereiro a 8 de março, serão realizadas as matrículas.

Os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera: A partir de 10 de março ocorre a convocação dos selecionados por meio dessa lista.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC, no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para estudantes participantes do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados.

Fonte: CNN Brasil