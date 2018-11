Sistema de tratamento entregue pela Funasa vai garantir água potável para quase 1,7 mil pessoas em comunidades rurais de Manacapuru

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) entregou unidades da Solução Alternativa, Coletiva, Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z) para oito comunidades rurais em Manacapuru. A medida vai garantir água potável para cerca de 1,7 mil pessoas da cidade do interior do Amazonas.

No início da tarde desta sexta-feira, 27 de novembro, foi iniciada a oficina de capacitação para implantação do sistema no município. As comunidades beneficiadas foram São Francisco do Paratarizinho, São Francisco do Marrecão, Nova Vida, Botafogo (Paraná do Paratari Grande), Betel e Braga (RDS Piranha), São Sebastião (Repartimento Tuiué) e São Lázaro (Paraná do Piriquito).

De acordo com o superintendente da Funasa no Amazonas, Wenderson Monteiro, só em 2018 já foram entregues 98 equipamentos para o tratamento de água para 21 municípios. Há ainda a previsão de entrega de mais 90 Salta-Z para outras 19 cidades do interior. Os investimentos federais já chegam a R$ 3,5 milhões.

“Para cara R$ 1 investido em saneamento, nós economizamos R$ 5 em saúde. É com essa proposta em mente que a Funasa vem desenvolvendo ações para garantir água de qualidade para as pessoas do amazonas. A iniciativa é de fundamental importância para às comunidades ribeirinhas que não possuem água tratada, reduzindo assim problemas de saúde nas localidades”, afirmou Wenderson.

*Prefeitura –* A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Manacapuru. O prefeito do município falou sobre a importância da parceria e em como pretende ajudar. “Todos os servidores da prefeitura têm comprometimento para que este projeto de certo. Fazemos isso para garantir aos nossos filhos água de qualidade e com ela saúde dentro de casa. Temos trabalhado forte na zona rural e nas comunidades ribeirinhas. Estamos correndo atrás para chegar às 60 comunidades que nós identificamos e precisamos levar o Salta-Z”, afirmou.

Segundo o prefeito, a meta é que até o final de seu mandato, em 2020, todas as comunidades, rurais e ribeirinhas, de Manacapuru tenham água tratada.

*Sistema -* A Salta-Z, é uma tecnologia tradicional com baixo custo de implantação capaz de realizar o tratamento do recurso hídrico em água superficial e subterrânea para o consumo humano, compatível com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde.

Com a implantação do Sistema, o Amazonas segue os passos para a universalização do saneamento básico, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).