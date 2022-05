Simone e Simaria batem boca e geram climão durante gravação. Entenda o motivo!

Simone e Simaria protagonizaram uma discussão calorosa durante as gravações do “Programa do Ratinho”, no SBT. Segundo o site TV Pop, que divulgou com exclusividade o áudio do barraco, o apresentador precisou intervir e passou um bom tempo no camarim com as irmãs, na tentativa de apaziguar os ânimos.

Tudo começou quando a dupla começou a entoar o novo hit, “Amiga”, que se tornou um grande viral nas redes sociais recentemente. Já no começo da faixa, Simaria interrompe e anuncia que está afônica. “Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos“, desabafou.

Em seguida, Simone interrompe a irmã: “É o seguinte: pra desafinar, é melhor não fazer. Eu tô poupando a sua voz, é um cuidado“. Simaria, então, justifica que queria tentar cantar mesmo debilitada por acreditar que era capaz.

“Vamos ver no que vai dar? Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu tô cuidando de você“, respondeu Simone. “Não sou boa, não, só tô tentando fazer minha parte”, rebateu Simaria, com a voz claramente prejudicada.