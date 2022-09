Simone chora após receber carinho de Gusttavo Lima: – Esse povo te ama, o Brasil te ama

Emocionante! Simone Mendes foi a atração surpresa do Aviões Fantasy, no último final de semana. Com um look de gladiador, a cantora, que agora está em carreira solo, subiu ao palco e soltou a voz ao lado de Gusttavo Lima.

No final da apresentação, que contou com grandes sucessos como Regime Fechado, Vontade de Morder e Meu Violão e o Nosso Cachorro, a cantora recebeu o carinho do embaixador e caiu no choro:

– Estamos eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza pra te desejar tudo, tudo, tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, em carreira solo, de agora pra frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo aqui é fã de você. Que você tenha a melhor fase da sua vida, vai começar agora.

Emocionada, Simone agradeceu o carinho:

– Obrigada, Fortaleza! ‘Tamo’ junto. Eu só preciso de duas coisas e eu tenho certeza que eu tenho, que é Deus e vocês. Obrigada pelo carinho.