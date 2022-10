Simone abre o jogo, dá detalhes de sua carreira como cantora solo e se impõe: “Desta vez eu estou participando de tudo”

Após se separar de Simaria em sua dupla sertaneja, a cantora Simone se prepara para se lançar como solista e parece já estar avançando em seu processo. Em um vídeo publicado em seu canal do youtube, a coleguinha revelou detalhes do que está planejando para a nova fase de sua carreira.

Ansiosa pela nova etapa, Simone iniciou o vídeo agradecendo a irmã e reafirmando que possui carinho por tudo que viveu ao lado da mesma: “Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos felizes com as nossas escolhas”, conta.

Entre as mudanças que está realizando para a carreira, Simone afirmou que agora está muito mais participativa na decisão de alguns detalhes, como o repertório, algo que não era muito comum enquanto duo de Simaria: “Eu nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. Às vezes que eu participei com a Simaria de repertório foi esporadicamente… Desta vez eu estou participando de tudo”.

Um beijo para vocês 😘 pic.twitter.com/Janskj87sh — Simone e Simaria | BAR DAS COLEGUINHAS 2 🍻 (@SimoneeSimaria) August 17, 2022

Por fim, a sertaneja explicou que ainda não possui uma data certa para estrear oficialmente, mas que algumas músicas já foram selecionadas: “Nesse momento o que já foi feito: a escolha da logomarca do meu novo nome, compra de um novo material, a seleção de músicas está acontecendo… Então, é a partir de novembro que começo a entrar em estúdio com produtor musical, banda e com todas essas coisas que separamos”, finalizou.