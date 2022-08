Simaria toma medida drástica contra a família em meio à crise com Simone. Entenda a polêmica

Simaria vive uma briga pública com Simone, que tem impactado, também, a carreira dupla. No entanto, engana-se quem pensa que é só com a irmã que a cantora vive uma rusga. Segundo o colunista Leo Dias, a sertaneja, que foi apontada como affair de um ator cubano, tem tido problemas com os outros familiares.

De acordo com a publicação, Simaria teria proibido a entrada de integrantes da família em sua mansão, a mesma que foi alvo de um processo do ex-marido. Nem mesmo a mãe dela, Mara Mendes, está autorizada a colocar os pés no imóvel. Ainda segundo o jornalista, a proibição já dura por volta de 15 a 20 dias.

Afastada dos palcos há 2 meses, Simaria permanece em silêncio sobre as (muitas) polêmicas que acumulou recentemente e tem se resumido a publicar desabafos enigmáticos nas redes sociais.

Fonte: Purepeople