Simaria é massacrada pelo público, se isola e quer abandonar a música sertaneja

Parece que a confirmação do fim da dupla sertaneja Simone e Simaria acabou mexendo com os fãs e dividindo opiniões e o público das irmãs que se consagraram na música sertaneja como as “Coleguinhas”. Braço forte da música sertaneja, as irmãs emplacaram sucessos como “Quando o Mel é Bom”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro” e “Loka”, ao lado de Anitta, a maior cantora brasileira da atualidade.

Vale lembrar que as irmãs foram responsáveis por alavancar a audiência do The Voice Kids após a saída conturbada da dupla Victor e Leo. No entanto, a carreira da dupla de sucesso foi interrompida de forma drástica na última semana após uma série de desentendimentos entre as cantoras, que já há algum tempo desejavam seguir em carreira solo em projetos destintos.

Simone Mendes deve seguir no meio sertanejo e pretende desenvolver um projeto voltado ao público infantil. Há quem diga que a sertaneja também deve lançar algo voltado para o gospel, já que Simone sempre se mostrou muito religiosa.