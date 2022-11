Shakira se junta a outros artistas e se recusa a participar de show de abertura da Copa do Mundo; Quem já negou o convite

Faltam três dias para o início da Copa do Mundo, mas as polêmicas seguem com tudo. Uma das maiores dúvidas é sobre quem irá se apresentar na abertura da competição, que acontecerá no Catar. O país é conhecido por desrespeitar os direitos humanos, tendo regras bem rígidas. Com isso, famosos vêm negando o convite.

Recentemente, a cantora Dua Lipa afirmou que não se apresentará na abertura da Copa do Mundo. Assim como, o cantor Rod Stewart revelou que chegou a recusar mais de US$ 1 milhão para participar do evento. Agora quem entrou na lista foi a colombiana Shakira, responsável pela música tema da Copa de 2010, a Waka Waka.

Segundo informações da jornalista Adriana Dorronsoro, do El programa de Ana Rosa, da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas teria recusado. A cantora não deu justificativas. Contudo, de acordo com a reportagem, fontes ligadas a Shakira deram a entender que ela pode participar de outras ações ligadas à Copa do Mundo.

Até o momento, a Fifa, que organiza o torneio, ainda não divulgou nenhuma das atrações que estarão na cerimônia de abertura da Copa. Contudo, rumores indicam que o cantor Jungkook, da banda sul-coreana BTS, e o grupo musical Black Eyes Peas podem estar na apresentação de abertura.