Setemp divulga 150 vagas para cursos profissionalizantes

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), anuncia nesta terça-feira (28/02), o início das inscrições para cursos de qualificação profissional em parceria com o Centro de Ensino IEMAC. A iniciativa tem como objetivo promover qualificação profissional em âmbito estadual, com intuito de qualificar novos cidadãos.

Ao todo, 150 vagas estão sendo oferecidas para os cursos de: NR35: Trabalho em Altura (100 vagas) e NR33: Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados (50 vagas). As inscrições serão realizadas através do formulário disponibilizado no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), a partir desta terça-feira (28/02), até quinta-feira (02/03).

No ato da inscrição, será necessário apresentar dados pessoais como o número do RG, CPF, telefone com WhatsApp, data de nascimento, comprovante de renda, escolaridade e e-mail. As aulas estão marcadas para começar no sábado (04/03), na Sede do Centro de Ensino IEMAC, avenida Tefé, N° 2.538, bairro Japiim.

De acordo com o titular da Setemp, Paulo Gilson, essa parceria vem para contribuir com o aumento de pessoas qualificadas para o meio profissional no Amazonas.

“Estamos sempre em busca de oferecer cursos profissionalizantes a todos os cidadãos amazonenses e essas oportunidades são aspectos essenciais para quem busca entrar no mercado de trabalho, e com apoio do Governo do Estado, está sendo possível contribuir com esse crescimento”, disse.

FOTO: Henrique Miranda/Setemp