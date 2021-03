SES-AM reúne com cooperativas médicas para apresentação de balanço das ações

Reuniões ocorrem mensalmente com as empresas médicas para alinhamento

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, participou de reunião mensal, nesta terça-feira (23/03), no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com representantes das empresas de serviços médicos que atuam nos hospitais da rede estadual para apresentar um balanço das ações desenvolvidas pela pasta.

Durante a reunião, o secretário apresentou a situação da rede no enfrentamento da pandemia da Covid-19, como o avanço no número de leitos, instalação de usinas na capital e interior, além do plano ação da Operação “Gratidão”, que está oferecendo ajuda aos demais estados que se encontram em situação delicada em relação aos impactos do novo coronavírus.

“Esse encontro mensal com as empresas médicas é importante para tratar diversos temas, dos termos contratuais, do balanço financeiro orçamentário, além de falar sobre as dificuldades da rede e ouvir as sugestões deles, que são de extrema importância, pois eles estão na ponta, vivendo o dia a dia das unidades, e sempre têm a colaborar para nossa rede de saúde”, destacou o secretário.

Aos representantes das cooperativas foram apresentados os painéis de monitoramento, utilizados pela SES-AM para acompanhar ocupação de leitos, consumo de oxigênio, remoções de pacientes, cirurgias e procedimentos realizados, entre outros indicativos.

A situação contratual e os termos aditivos vigentes com cada uma das empresas médicas que prestam serviços nas unidades de saúde do Estado foram apresentados, com destaque para os que estão com prazo de vigência com data de encerramento próximo.

O secretário salientou a implantação do Núcleo de Fiscalização de Contratos, que vai atuar para que os processos de pagamentos tramitem com mais celeridade dentro da SES-AM.

“Muitos são contratos guarda-chuva, que tem toda a rede e dificulta um pouco a tramitação até o pagamento, então o Núcleo de Fiscalização vai dar agilidade nas análises de contratos e nas medições para que os processos cheguem ao financeiro o mais rápido possível”, afirmou.

O balanço dos pagamentos de contratos dos últimos 40 dias foi apresentado na reunião pela Secretaria Executiva de Orçamento e Finanças da SES-AM e apontou uma celeridade na execução financeira, em comparação ao apresentado na última reunião com as empresas médicas no dia 12 de fevereiro.

Alinhamentos – Secretários e representantes das empresas alinharam ainda uma minuta para padronização do horário da troca dos plantões médicos e tolerância de atraso. A determinação do tempo de tolerância visa manter os serviços prestados na unidade ativos durante a troca de plantões, sem prejuízo no atendimento.

As cooperativas apresentaram novas demandas, que devem ser discutidas com a gestão para melhorias na assistência à saúde e serão incluídas no planejamento da SES-AM.

