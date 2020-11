SES-AM reforça rede de urgência e emergência com ultrassons

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforçou a rede de urgência e emergência com a entrega de cinco ultrassons para os três principais hospitais e prontos-socorros (HPS) de Manaus. Foram entregues dois ultrassons para o HPS João Lúcio, dois para o HPS Platão Araújo e um para o HPS 28 de Agosto. Os aparelhos já começaram a funcionar neste sábado (31/10).

De acordo com o Secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, a renovação do Parque de Imagens é uma das ações do Programa Saúde Amazonas. E com os ultrassons, as unidades irão conseguir atender um número maior de pacientes. “Eles (ultrassons) são fundamentais para o trabalho nas UTIs, aceleram o diagnóstico, fazem com que os médicos consigam ter uma resolutividade com muito mais precisão, com muito mais rapidez, principalmente”, afirmou.

Para a chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HPS Platão Araújo, Michele Oliveira, o novo equipamento será uma ferramenta para auxiliar no tratamento precoce. “ O ultrassom dentro da UTI muda o desfecho do doente. Acaba que a gente consegue salvar mais vidas com o ultrassom lá dentro e tenho certeza que esse ultrassom aqui no Platão vai ajudar a gente a otimizar esse processo e melhorar a qualidade da nossa assistência”, disse.

Michele ressalta que o aparelho faz com que a equipe médica possa avaliar a hemodinâmica, o status do pulmão e o quadro clínico do paciente, sem a necessidade de um raio-x, por exemplo. “Vai ser uma ferramenta muito importante do nosso aprendizado e do nosso tratamento do dia a dia do doente”, enfatizou.

Além dos ultrassons, o tomógrafo do HPS João Lúcio entrou em pleno funcionamento neste sábado. O novo tomógrafo substitui um antigo que possui mais de 12 anos de uso. O equipamento vai suprir a demanda da unidade, referência em politrauma e neurocirurgia, que realiza em média de 150 a 180 exames desse tipo diariamente.

Lean nas Emergências – O secretário de saúde também esteve, neste sábado (31/10), nos três grandes hospitais e prontos-socorros para verificar o resultado do projeto Lean nas Emergências, que é um projeto do Ministério da Saúde, implementado pelo Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos.

Campêlo também visitou o Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha, que é utilizado como retaguarda para internação e procedimentos vasculares menos complexos. A unidade

faz parte do plano de transferência de pacientes dos HPS para aumentar a capacidade operacional das unidades de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

