SES-AM recebe doação de leitos e EPIs do Fundo UNA+ para o interior do estado

Quatro leitos e 300 kits de Equipamentos de Proteção Individual serão destinados a apoiar a interiorização de serviços de saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o Fundo UNA+, iniciativa do Grupo +Unidos para auxiliar comunidades vulneráveis na luta contra a pandemia de Covid-19, realizaram, nesta quinta-feira (22/10), a assinatura de um termo de cooperação. O acordo prevê a doação de quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI/UCI) e 300 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que serão destinados para municípios do interior do estado.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, a parceria vai garantir o fortalecimento das ações já realizadas pelo Governo do Amazonas, no atendimento à população dos municípios de Tabatinga e Tefé, com dois leitos em cada um dos municípios.

“É o início de uma caminhada com essa associação que vai nos ajudar a intermediar, junto a instituições americanas, principalmente ações para fortalecer ainda mais a saúde aqui no Amazonas”, disse.

A ação é apoiada pela PPA Solidariedade – iniciativa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), NPI Expand, Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e Sitawi Finanças do Bem –, que destaca R$ 1,8 milhões por meio do Grupo +Unidos para atender à necessidade de interiorização dos serviços de saúde, ocasionada pela expansão do novo coronavírus para regiões com acesso limitado a esses serviços.

“A PPA Solidariedade procura aliar diferentes representantes do setor privado para colaborar na resposta à Covid-19 na Amazônia e, dessa forma, auxiliar as comunidades do território a passar por este delicado momento”, explica Augusto Corrêa, Secretário Executivo da PPA.

Daniel Grynberg, diretor executivo do Grupo+ Unidos, que também convoca o setor privado para se juntar ao Fundo, falou sobre a iniciativa. “A união dos setores público e privado é a melhor forma de prestar auxílio a populações mais vulneráveis neste momento crítico. Por isso, somar esforços da SES-AM com a PPA Solidariedade é um trabalho que beneficiará imediatamente as populações dos dois municípios e deixará um legado na região”.

Sobre o Fundo UNA+ – O Fundo de Suporte UNA+ é uma iniciativa do Grupo +Unidos, desenvolvida inicialmente com o apoio do Bank of America e da Fundação Caterpillar, braço filantrópico da Caterpillar Inc. no Brasil. Com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia do Covid-19 em comunidades vulneráveis, o projeto tem uma metodologia própria de seleção das populações em situação de risco e desenvolve soluções personalizadas para cada grupo. As doações acontecem por meio de organizações sociais com atuação consolidada na região.

Até o momento, o Fundo já arrecadou R$ 6,3 milhões da iniciativa privada e equipou 19 leitos de UTI, distribuiu mais de 70 mil EPIs e beneficiou 20 mil pessoas. A meta da organização é atingir R$ 10 milhões em doações e beneficiar até 50 mil pessoas.

