SES-AM recebe consultoria de excelência operacional do Hospital Sírio-Libanês

O assessoramento tem como objetivo acelerar a execução de políticas de saúde no Amazonas

Gestores e profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) participaram de uma reunião híbrida, nesta quarta-feira (07/04), com consultores do Hospital Sírio-Libanês. O objetivo foi apresentar à SES-AM as ferramentas e o cronograma de execução da consultoria do Programa de Excelência Operacional.

“Será apenas o primeiro passo de um grande trabalho que vai se estender pela rede estadual de saúde. Estou muito entusiasmado com o projeto que será um grande salto na nossa gestão. Grande beneficiário e o nosso objetivo é o usuário final, o nosso cidadão. A saúde será o grande indutor dessa excelência no Estado do Amazonas. Estamos criando embriões que vão se espalhar no Estado”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo.

Na consultoria serão adotadas as ferramentas da filosofia de gestão Lean que foi implementada, em 2020, nos Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto, a partir da consultoria do Sírio-Libanês. Entre os resultados do ‘projeto Lean nas Emergências’ estão a redução no tempo de permanência dos pacientes nos HPS, melhorando o fluxo de atendimento nas emergências das unidades.

“Em função do grande avanço na assistência nessas três unidades, estamos compartilhando as estratégias do Lean para os outros serviços. A consultoria vem para nos apoiar e fortalecer, além de dar celeridade aos nossos processos. Trabalhar de forma ágil e garantir eficiência e eficácia em nossas atuações. Trabalhar com o projeto na gestão casa com os nosso objetivos e anseios de melhoria de processos na saúde”, disse a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Mônica Melo.

Algumas técnicas da filosofia Lean já estão sendo implementadas no Programa Saúde Amazonas, que está na fase de monitoramento dos mais de 220 projetos, conforme explica a coordenadora do programa, Raquel Tapajós.

“A nossa expectativa para implantação da excelência operacional é dar mais celeridade aos processos da secretaria e da gestão como um todo. Tem sido aguardado com muita ansiedade por toda a equipe. Estou bastante entusiasmada com todo o projeto apresentado”, relatou Mônica.

Cronograma – De acordo com o consultor do Sírio-Libanês, Paulo Micai, as fases do programa são: diagnóstico situacional, acompanhamento da gestão da rotina, treinamento com as equipes, plano de ação (projeto de melhoria com duração de seis meses), monitoramento e certificação, consequentemente, a formação de um núcleo de excelência operacional na SES-AM.

“O Lean é uma filosofia que ajuda a identificar quem são os vilões que fazem o processo ficar lento e, através de algumas ferramentas, torna menos burocrático, fica mais ágil, menos dispendioso e fluido. O método Seis Segma ajuda a estruturar o projeto, para ter um melhor andamento e acompanhamento para ter os resultados esperados”, explicou o consultor e especialista em Lean.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM