SES-AM realiza Encontro Estadual da Rede de Bancos de Leite Humano

Encontro teve objetivo de apoiar e incentivar a amamentação e doação de leite materno

Nesta quarta-feira (18/05), véspera do Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizou o Encontro Estadual dos profissionais da Rede de Bancos de Leite Humano (BLH) e dos postos de coleta. O evento teve o objetivo de apoiar e incentivar a amamentação e a doação de leite humano.

O dia 19 de maio é uma data dedicada às ações para fortalecimento da doação de leite materno para benefício de bebês prematuros ou de baixo peso internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn) e que não podem ser amamentados diretamente no seio da própria mãe.

Durante o encontro, foram apresentadas experiências exitosas em postos de coleta da capital e do interior, e também ministradas duas palestras para os profissionais. A secretária executiva adjunta de Políticas de Saúde (Seaps), Rita Almeida, destacou a importância desse trabalho.

“O leite humano é a melhor fórmula para alimentar qualquer recém-nascido. O leite materno é a primeira alimentação humana e ideal para todas as crianças. Devido a sua composição nutricional, é considerado o alimento mais completo e a melhor forma de garantir o crescimento e desenvolvimento dos bebês”, destacou a secretária.



A médica pediatra e neonatologista, Rossiclei Pinheiro, falou sobre a importância de conscientizar os profissionais de saúde, pediatras e sobretudo as mães, trabalhando o tema doação de leite humano com o maior número de mulheres devido aos impactos positivos da atuação dos Bancos de Leite Humano (BLH).

“Os nutrientes do leite materno mudam de acordo com as etapas da amamentação. Entre os principais benefícios do leite materno estão: proteção contra infecções, alergias, doenças respiratórias e doenças crônicas não transmissíveis. A amamentação ainda favorece o vínculo entre mãe e filho, estimulando o desenvolvimento emocional e cognitivo do bebê”, acrescentou Rossiclei.

Rafaela Faria, diretora da Maternidade Balbina Mestrinho, onde funciona o BLH Fesinha Anzoategui, afirmou que a conscientização é parte importante no trabalho de garantir a amamentação de muitas crianças.

“Cada doação ajuda a salvar a vida de várias crianças, pois apenas um ml (mililitro) de leite é suficiente para alimentar um bebê a cada refeição, dependendo do peso e das condições clínicas. Para doar, basta estar em boas condições de saúde e não fazer uso de medicamentos que interfiram na amamentação”, ressaltou a diretora.

Rede – O Amazonas tem três Bancos de Leite Humano: BLH Fesinha Anzoategui; BLH da Maternidade Ana Braga; e BLH da Galileia, localizado na Maternidade Azilda Marreiro. Juntas, as três unidades conseguem coletar mensalmente mais de 250 mil litros de leite.

Além dos bancos de leite, alguns serviços de iniciativa pública e privada mantêm postos de coleta que servem de apoio, contribuindo para a melhoria da assistência ofertada aos bebês internados nas unidades de cuidado neonatal.

Frascos – Neste mês, a SES-AM também reforça a necessidade da doação de frascos para armazenamento adequado do leite materno. O BLH Fesinha Anzoategui está com campanha de doação de frascos aberta até esta quinta-feira (19/05).

A doação dos frascos pode ser feita de duas formas: diretamente na Maternidade Balbina Mestrinho, na zona sul de Manaus, ou com o doador solicitando a retirada dos recipientes em sua residência. A coleta domiciliar é realizada quando o doador possui mais de sete frascos. O pedido de coleta pode ser feito pelo contato (92) 99339-0130.

O BLH da Maternidade Ana Braga e o BLH da Galileia, localizado na Maternidade Azilda Marreiro, também precisam reforçar seus estoques de frascos. O BLH Ana Braga realiza a coleta em domicílio a partir de 10 potes. O agendamento pode ser realizado pelos contatos (92) 3647-4235 e 98197-1550.

O BLH da Galileia também realiza a coleta de potes em casa. O agendamento pode ser realizado pelos números (92) 3643-5523 ou 99179-5783, por meio dos quais é possível também agendar a coleta das doações de leite materno.

FOTOS: Marcos Vinicius Araújo/SES-AM