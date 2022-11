SES-AM qualifica servidores para o fortalecimento da atenção básica nos municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou a segunda edição do Capacita APS Amazonas, a maior capacitação técnica estadual para os coordenadores de atenção básica dos municípios do Amazonas, incluindo a capital. Com o tema Fortalecendo a Atenção Primária em Saúde (APS), o encontro recebeu representantes dos 50 municípios com o objetivo de ampliar e qualificar as informações de saúde.

A chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (DABE) da SES-AM e coordenadora da comissão organizadora do evento, Viviana Almeida, destacou a importância do encontro ao abordar as principais conquistas e desafios na construção de uma APS forte para o Amazonas.

“O evento já é um marco dessa gestão e traz os gestores e profissionais de ponta para discutir as melhores estratégias nas ações da atenção básica. Foram apresentados os principais desafios dos municípios, entre outros temas de relevância como cobertura vacinal, saúde da mulher, do idoso, do adolescente, dos LGBTQIA+, do indígena, e também as práticas complementares integrativas de saúde” disse Viviana.

Foram trabalhados temáticas como a importância da integração da vigilância em saúde e a atenção primária para o fortalecimento das ações de saúde, o fator amazônico e as ações estratégicas para o alcance de melhores resultados no programa Previne Brasil, além da atenção à saúde nos ciclos de vida, políticas estratégicas e promoção da equidade em saúde.

Avanços e reconhecimento

Em sua segunda edição, o Capacita APS apresentou os resultados conquistados em um ano de capacitações realizadas no interior do estado. Com o Capacita+ APS Interior, 16 municípios receberam a qualificação e suporte aos profissionais e gestores para o fortalecimento e o alcance das metas do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde (MS), novo modelo de financiamento federal da atenção básica.

No início de 2021, havia 44 municípios com a nota abaixo de cinco no programa Previne Brasil, considerada ruim. Destacaram-se Lábrea, que subiu da nota 3,4 para 9,1; e Boa Vista do Ramos que cresceu a sua nota de 6,1 para 9,1.

Devido aos bons resultados conquistados, os representantes de Lábrea e Boa Vista do Ramos, juntamente com Anori, Tefé e Manicoré, receberam, durante o evento, a certificação de destaque pelo alcance das melhores notas no Programa Previne Brasil.

Atenção primária

A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos sistemas de saúde, o atendimento inicial. O objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade.

FOTOS: Divulgação/SES-AM