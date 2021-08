SES-AM promove evento de conscientização da saúde do homem

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), médico urologista Anoar Samad, ministrou, nesta quarta-feira (11/08), a palestra “A saúde da próstata” para conscientizar os servidores da sede da secretaria sobre os cuidados com a saúde do homem. A ação fez parte do evento em homenagem pelo Dia dos Pais da SES-AM.

O titular da pasta enfatizou a importância do conhecimento sobre o corpo masculino e todos os cuidados. A palestra teve como objetivo principal explicar a diferença entre os casos de hiperplasia – aumento no número de células de um órgão ou tecido – e câncer de próstata.

“É preciso entender a diferença entre a hiperplasia, que se trata de um caso mais benigno, e o câncer de próstata. Todos os anos temos campanhas voltadas para o tema, mas é sempre importante enfatizar a prevenção desses casos”, disse Anoar.

O evento também contou com a palestra do coordenador estadual da saúde mental básica, Paulo Silva, que abordou sobre a questão mental masculina, afetividade e convivência social, a fim de sensibilizar quanto às ideias de sentimento e demonstração.

“Colocamos para a reflexão a questão da masculinidade tóxica, para revermos questões de posicionamentos machistas que estão na sociedade, e buscar não só o equilíbrio racional, mas também o emocional”, afirmou o coordenador.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM