SES-AM planeja modernizar o serviço de Tratamento Fora de Domicílio

Sistema Integrado do Serviço de TFD foi elaborado pela Central Unificada de Regulação e Agendamento para dar agilidade aos processos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está desenvolvendo um sistema para modernizar o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), agilizar os processos e padronizar o fluxo de trabalho. O Sistema Integrado do Serviço (SisTFD) foi planejado pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), que é responsável pela oferta desse tipo de procedimento.

No período de 2015 a 2019, o TFD teve um aumento de 39,6% na demanda, o que equivale a 2,4 mil novas solicitações. Somente no ano passado foram mais de 3,8 mil agendamentos em unidades de referência em outros estados.

“O SisTFD proporcionará a integração e a coordenação de todas as atividades internas e externas envolvidas no Tratamento Fora de Domicílio. Também ressaltamos que o usuário poderá consultar o status do seu processo pelo sistema, dando mais transparência e agilidade”, afirmou a coordenadora da Cura, Keila do Valle.

De acordo com a coordenadora, as solicitações de TFD passarão a ser realizadas pelas próprias unidades de saúde que acompanham os pacientes, por meio do sistema, após o cadastro.

“A unidade solicitante encaminhará ao Programa de TFD, via sistema, o laudo médico, os exames comprobatórios do diagnóstico e os documentos pessoais do paciente e do acompanhante, quando houver indicação, cadastrados em seu perfil. Do mesmo modo, o paciente enviará à Gerência de TFD, por meio do seu perfil, requerimentos e demais documentações necessárias para adequada tramitação do processo e efetivação do tratamento”, explicou.

Acompanhamento – O paciente também vai poder acompanhar, pelo sistema, como está o andamento da solicitação de TFD e terá acesso aos formulários e legislação do programa para consulta e impressão.

O acesso permitirá que o paciente acompanhe, virtualmente, o status de seu processo, bem como proceda algumas atividades de sua responsabilidade, como: confirmação de presença no agendamento, solicitação de ajuda de custo de permanência e de passagens de retorno, impressão de bilhetes, requerimento de troca de acompanhante/dados bancários, prestação de contas, entre outros.

Dentre as melhorias apontadas por Keila do Valle estão a segurança e controle no registro de informações, simplificação do fluxo de correção das solicitações de TFD, autonomia do paciente no acompanhamento do processo e celeridade na formalização dos pedidos de pagamentos de ajuda de custo.

TFD – O serviço de Tratamento Fora de Domicílio disponibiliza o deslocamento e a ajuda de custo aos pacientes e acompanhantes – caso seja necessário – atendidos na rede de saúde e que necessitam de assistência ambulatorial e hospitalar de média ou alta complexidade não disponível no local de residência.

Com a pandemia do novo coronavírus, os procedimentos foram suspensos pelas unidades de saúde dos outros estados e estão retornando progressivamente, com a estabilização nos números da doença em algumas regiões do país.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM

