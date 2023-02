SES-AM oferece atendimento para síndromes gripais nos Caics por meio de agendamento via WhatsApp

Com a chegada da sazonalidade de chuvas no Amazonas, somado ao retorno às aulas, os casos de doenças respiratórias como a gripe começam a aumentar. Para garantir o atendimento a crianças da rede pública de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está oferecendo atendimento para casos leves de sintomas gripais nos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics) da capital via WhatsApp.

Os pacientes com sintomas leves de gripe, como tosse, febre e coriza, poderão agendar atendimento em um dos Caics indicados, por meio do aplicativo. A iniciativa tem como objetivo desafogar os prontos-socorros, direcionando os casos mais graves, com sintomas como falta de ar, febre acima de 38°C, sintomas gripais associados a diarreia e vômitos, para atendimento emergencial.

A secretária executiva adjunta de atenção à urgência e a emergência, Glenda Nascimento, explica que a estratégia foi elaborada em conjunto com a Secretaria de Atenção Especializada/SES-AM e visa oferecer reforço nessas unidades para que a população tenha acesso mais rápido e facilitado, com a consulta agendada para atendimento no mesmo dia, desafogando as unidades de emergências.

“Muitas vezes os responsáveis poderão conseguir agendar a consulta para o mesmo dia, basta procurar em cada zona da cidade, quais são as unidades de referência, que recebem essa demanda; e através do WhatsApp mandar uma mensagem para programar consulta da criança ou adolescente. Nosso objetivo é não sobrecarregar os prontos socorros, o intuito é deixá-los para atender aquelas crianças que realmente têm necessidade com casos mais graves, ou que precise de internação”, explica a secretária.

Como procurar o atendimento

Os atendimentos para casos leves de sintomas gripais agendados pelo WhatsApp serão oferecidos em quatro unidades em diferentes zonas de Manaus, que visa atender à demanda e tornar o atendimento mais acessível para a população. São elas: Caic José Carlos Mestrinho, Caic Dr. José Contente, Caic Dr. Moura Tapajóz e Caic Dr. Gilson Moreira.

As unidades do Caic irão oferecer atendimentos com pediatras de manhã e de tarde, de acordo com a disponibilidade da agenda médica. Basta enviar uma mensagem, informando nome completo e a data de nascimento do paciente e a observação “síndrome gripal”. A equipe responsável pela marcação entrará em contato para confirmar o agendamento.

A SES-AM reforça também que todos os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) possuem pediatra também para atendimento de casos leves e moderados de forma imediata.

Endereços

Caic José Carlos Mestrinho: Rua Sete de Abril, 12, no bairro Alvorada, pelo telefone: 923659-2300;

Caic Dr. José Contente: Centro de Convivência Padre Pedro Vignolia, na rua Tupinambá, 119, no bairro Cidade Nova, pelo telefone: 98406-2845;

Caic Dr. Moura Tapajóz: Cetam Galileia, na avenida Marginal Esquerda, 28, no bairro Cidade Nova, pelo telefone: 98482-0739;

Caic Dr. Gilson Moreira: CAIC+ Especialidades Maria Helena, na avenida Cristã, 690, no bairro Colônia Terra Nova, pelo telefone: 923581-9902.

FOTOS: Divulgação/SES-AM