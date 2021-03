SES-AM moderniza e fortalece o Núcleo de Inteligência da Saúde, que ficará como legado do enfrentamento à pandemia

Implementação do big data, melhorias na infraestrutura de rede e de hardware, além da criação do painel de gestão integrado foram algumas das modernizações implementadas

O enfrentamento à pandemia de Covid-19 deixará legados à Saúde Pública do Amazonas, e um deles é a modernização dos sistemas de informação da rede estadual de saúde, que permitem o controle, acompanhamento e melhoria dos serviços prestados aos usuários.

O projeto ganhou impulso a partir de maio de 2020 com a criação de painéis (dashboard) para balizar as tomadas de decisões na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Todas as informações estão reunidas no Núcleo de Inteligência em Saúde (NIS) e estão alinhadas com as estratégias de Saúde Digital da Rede Nacional de Dados da Saúde (RNS), do Ministério da Saúde.

Os painéis apresentam o cenário da rede em tempo real, mostrando a situação de ocupação de leitos, do Sistema de Transferências de pacientes, estoque e consumo das unidades de saúde; sistema de gestão de órteses e próteses; controle de materiais esterilizados, além do acesso aos dados da vigilância via Ministério da Saúde (MS) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

“Antes, os sistemas estavam subutilizados na ponta. Construímos um repositório de dados, big data, com o objetivo de integrar vários tipos de bases de dados e o volume de informações. A partir disso, a gestão pode tomar decisões, dar respostas rápidas em situações de crise, montar seu planejamento e acompanhar a execução”, explica o secretário executivo adjunto de Tecnologia da Informação da SES-AM, Francisco Arce.

Conforme Arce, o repositório de dados começou a ser montado em 2019, com melhorias na infraestrutura de rede e hardware e direcionando esforços no desenvolvimento de sistemas de informação. Mas ganhou impulso na pandemia pela necessidade de dados para tomada de decisões e respostas rápidas na rede estadual de saúde.

Com isso, o grande beneficiário é o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), com o ganho de tempo no atendimento e na qualidade dos serviços. “O grande objetivo da integração dessas informações é ter a história do paciente, desde a atenção primária à especializada. Além do ganho no tempo que a saúde vai dar ao paciente e prover soluções”, ressaltou o secretário.

Novos painéis – A SES-AM implementou mais de 50 painéis entre maio de 2020 e fevereiro deste ano, segundo Arce. Neste ano, os técnicos já desenvolveram os sistemas de monitoramento das unidades de saúde, de vacinação, de transferência interestaduais e de gestão financeira. Entre as ações executadas pelo Detin, em 2021, estão aplicativos que asseguram o controle dos tanques de oxigênio hospitalar nas unidades de saúde da capital e ferramenta com leitor de QR Code para registro de ponto dos servidores.

A lista também inclui a melhoria no controle e acompanhamento de leitos disponíveis e ocupados na rede estadual de saúde e teste com chatbot, robô, para atendimento da Covid-19 e também de atendimento psicológico para profissionais da saúde.

Novas ferramentas – O Departamento de Tecnologia da Informação (Detin) da SES-AM ainda trabalha em mais dois robôs, um para monitorar medicamentos e outro para o acompanhamento dos pacientes internados na rede.

“Temos trabalhado para substituir todas as planilhas da SES-AM e das unidades de saúde através de soluções tecnológicas que estão em desenvolvimento. As pessoas estavam controlando tudo via planilhas, apesar de ter sistemas lá na ponta. Nosso objetivo é integrar todas essas plataformas no big data, que cada gestor tenha visão da informação e possa tomar suas decisões baseadas nesses apontamentos”, finalizou Arce.

A chefe do Departamento de Tecnologia da Informação (Detin) da SES-AM, Adriana Feitoza explicou que as novas ferramentas implementadas iniciaram com a geração de produtos de Tecnologia da Informação, com a inserção do business intelligence (BI) nos sistemas de gestão.

As iniciativas estão reunidas no Núcleo de Inteligência em Saúde (NIS), localizado na sede da secretaria, e estão alinhadas com as estratégias de Saúde Digital da Rede Nacional de Dados da Saúde.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM