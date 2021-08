SES-AM inicia capacitação para fortalecimento da atenção básica nos municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) iniciou, nesta segunda-feira (09/08), uma grande capacitação técnica para os coordenadores de atenção básica dos municípios do Amazonas, incluindo a capital. A programação do I Capacita APS do Amazonas: Fortalecendo a Atenção Primária em Saúde (APS) segue até a sexta-feira (13/08), das 8h às 18h, no Teatro da Uninorte, localizado no Centro, zona centro-sul de Manaus.

O secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, destacou o retorno do evento, que não era realizado há uma década no Estado, e a importância da capacitação para o avanço nos indicadores de saúde e na qualidade do serviço prestado à população.

“A atenção primária é a porta de entrada, o primeiro contato que o paciente tem com o sistema de saúde. É um primeiro passo para se avaliar a complexidade de cada caso e, a partir daí, encaminhar ao atendimento adequado. É fundamental o treinamento desses coordenadores para discutirem, tirarem suas dúvidas e também participarem das decisões políticas de saúde para cada região. Eles são peças fundamentais”, enfatizou Anoar Samad.



A coordenadora da APS de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), Tadiane Freitas, disse que o município recebeu com alegria o convite para participar desse treinamento.

“Pela primeira vez estamos tendo essa oportunidade, e estamos aqui porque entendemos a importância do fortalecimento da atenção primária para que todos os serviços aconteçam”, disse a coordenadora, acrescentando que após o treinamento o município irá reunir a equipe técnica para reorganizar os processos de trabalho da APS.

A secretária executiva de Políticas de Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, ressaltou que será uma semana de imersão nas diretrizes da atenção básica para tratar das políticas públicas realizadas no nível primário de saúde.

“Vamos tratar da saúde da mulher, da criança, do idoso, da nova proposta de financiamento para atenção básica do Ministério da Saúde, todas as ferramentas necessárias para o avanço e a melhoria no resultado dos indicadores. A atenção básica é a grande protagonista para que possamos ter melhores resultados na saúde da população”, afirmou a secretária.

Segundo a chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégias (Dabe) da SES-AM, Viviana Almeida, o treinamento presencial tem o objetivo de sanar dúvidas e auxiliar os municípios.



“A gente precisa da ajuda dos coordenadores que são as pessoas responsáveis pela organização do serviço e ordenamento das redes de atenção. São as pessoas fundamentais no município quanto à atenção básica. A adesão foi fantástica. Esse evento é a semente, o pontapé inicial de um planejamento para estar mais próximo dos municípios”, disse Almeida, complementando que a ação seguinte será o alinhamento técnico e a capacitação com a equipe multidisciplinar dos municípios.

Neste primeiro dia do evento, os coordenadores participaram, pela manhã, de acolhida e de dinâmica de integração e territorialização e à tarde ocorrerão apresentações sobre o SUS e a APS, relatos de experiência, perfil epidemiológico da atenção básica e o projeto Parteiras Tradicionais do Amazonas, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia.

Programação – A exposição dos programas, ações e estratégias da APS será realizada na terça-feira (10/08). No terceiro dia (11/08), técnicos do Dabe irão apresentar as políticas estratégicas de saúde da Mulher/Rede Cegonha, do Homem, da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Saúde na Escola, Alimentação e Nutrição, Hiperdia e Saúde Bucal e Telessaúde no Amazonas. O detalhamento e a operacionalização dos sistemas de informação da atenção primária serão enfocados na quinta-feira (12/08).

No último dia da programação ocorrerá a apresentação das políticas de promoção de equidade em Saúde Indígena; Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids) e Hepatites Virais; Saúde do Negro e das Populações dos Campos, Águas e Florestas; Saúde prisional; Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) e População em situação de rua; além de oficina na demonstração de PICS.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM