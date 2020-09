SES-AM inicia a abertura gradativa de Caics e Caimis a partir de 1º de outubro

Interrupção no atendimento seguiu a recomendação do Ministério da Saúde em razão da pandemia; oito unidades retornam no início do próximo mês

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) inicia, no dia 1º de outubro, a reabertura dos Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics) e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), em Manaus. As unidades tiveram o atendimento interrompido, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS) em razão da pandemia do novo coronavírus.

As unidades realizam atendimento especializado e auxiliam no reforço para a Atenção Primária no município e a reabertura foi anunciada pelo governador Wilson Lima na quinta-feira (24/09). A reabertura acontece em duas fases, com o retorno dos atendimentos em seis Caics e dois Caimis. Até o mês de novembro, a expectativa é que os demais seis Caics e o Caimi Paulo Lima retomem também as atividades.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Assistência Especializada da Capital da SES-AM, Márcia Murad, os Caics e Caimis são unidades que oferecem consultas de rotina a crianças e atenção especializada com ênfase em reabilitação aos idosos.

Serão reabertos os Caics Dra. Maria Helena Freitas de Góes, no Novo Israel; Moura Tapajós, no Monte das Oliveiras; Afrânio Soares, no Parque Dez de Novembro; Dr. Gilson Moreira, na Cidade Nova; José Carlos Mestrinho, Alvorada 2; e José Contente, no Jorge Teixeira, que retomam os atendimentos nesta quinta (1º/10). Assim como o Caimi Ada Rodrigues Viana, na Compensa, e o Caimi Dr. André Araújo, na Cidade Nova II.

Atendimento – Como o público atendido integra o grupo de risco para doenças respiratórias provocadas por vírus, entre elas a Covid-19, a SES-AM, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), está oferecendo apoio técnico aos servidores, sobre o fluxo correto de pacientes na unidade, assim como orientações sobre medidas de segurança do paciente, frente à Covid-19.

“A FVS está nos apoiando com as medidas de segurança que são necessárias para que, tanto a equipe tenha segurança na sua atividade, quanto o usuário tenha menos exposição a contaminação a qualquer patógeno”, disse a secretária.

Agendamento de consultas – Os atendimentos serão realizados via agendamento prévio em cada unidade. Para evitar aglomerações, antes mesmo da reabertura, os Caics e Caimis iniciaram o agendamento com a comunidade do entorno e pacientes de rotina.

Para agendar consulta, os pacientes devem procurar a recepção dos Caics e Caimis de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

“A gente solicita a compreensão das famílias para que as mães possam se organizar e no máximo levar duas crianças, por vez. E que sejam acompanhadas ou pela mãe ou por um responsável somente, no dia da consulta, para que a gente possa evitar aglomeração. Além disso, pedimos que levem a garrafinha com água que seja individual, para não ficar manipulando o bebedouro”, recomendou ela.

Com o retorno das atividades ambulatoriais no restante da rede, no final do mês de junho, a SES-AM iniciou junto aos Caics e Caimis o processo de reestruturação, com manutenção, abastecimento de insumos, limpeza da área externa, aquisição de EPIs. Além disso, faz parte do plano de reestruturação do Programa Saúde Amazonas a reforma de cinco Caics, com implantação dos Centros Especializados de Atendimento a Criança e Adolescente do Amazonas.

