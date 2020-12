SES-AM entrega ambulâncias reformadas com ajuda do Fundo das Nações Unidas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), entregou na manhã desta quinta-feira (10/12) ambulâncias para as maternidades Alvorada, Azilda Marreiro, Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL). Os veículos já pertenciam às maternidades, mas estavam sem condições de uso devido ao tempo e foram reformados com recursos doados pela UNFPA, conforme acordo firmado pelas duas entidades.

Os veículos passaram por manutenção e reforma nas partes mecânica e elétrica, funilaria e pintura e recuperação de tapeçaria. A solenidade ocorreu na Maternidade Balbina Mestrinho.

O titular da SES, Marcellus Campêlo, reforçou que a revitalização das ambulâncias vai ajudar na rapidez dos atendimentos de emergências e remoção de pacientes quando necessário. E destacou, ainda, que a parceria com o Fundo da ONU será duradoura e fortalecida.

“A saúde materna no estado do Amazonas é um dos nossos focos, nossa prioridade. Nós temos indicadores que precisamos melhorar no Amazonas e com o apoio do Fundo da ONU vamos conseguir certamente unir esforços, convergir os projetos comuns para dar mais força a eles e, a partir de agora, dar mais celeridade e principalmente colher os resultados de forma mais efetiva para a população do Amazonas”, disse Campêlo.

A SES e a UNFPA assinaram, em junho deste ano, o memorando de entendimento para empreender esforços conjuntos no desenvolvimento de ações de saúde a grupos mais vulneráveis. Desde a assinatura do documento, a SES tem recebido diversas contribuições da organização, como as de Kits Dignidade, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e o curso de formação em manejo clínico de violência sexual para os profissionais de saúde.

Ações – Em julho, o IMDL recebeu da UNFPA 100 kits contendo artigos de higiene pessoal e íntima, conhecidos como ‘Kits Dignidade’. Os kits foram destinados a mulheres imigrantes, migrantes, refugiadas, em situação de vulnerabilidade, puérperas e sobreviventes de violência de gênero atendidas pelas unidades de saúde da SES-AM.

Segundo a coordenadora do escritório da UNFPA em Manaus, Débora Rodrigues, a parceria com a SES-AM é importantíssima para fortalecer a promoção dos direitos reprodutivos das mulheres.

“Essas ambulâncias vêm fortalecer esse transporte de emergências e urgências obstétricas em Manaus, beneficiando não somente as mulheres migrantes e refugiadas, com as quais a gente trabalha no âmbito da operação acolhida de atendimento às mulheres Venezuelanas, mas toda a comunidade de Manaus, todas as mulheres manauaras”, acrescentou a coordenadora.

A parceria entre as duas entidades também proporcionou, em novembro, a realização de um curso de formação em manejo clínico de violência sexual, que oferece atualização para os profissionais de saúde que atuam no Serviço de Atendimento à Vítimas de Violência Sexual (Savvis) do Instituto Dona Lindu.

No dia 1º de dezembro, quatro maternidades da SES receberam da UNFPA a doação de mais de 16,5 mil itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para manutenção da segurança biológica dos profissionais de saúde e usuários durante o atendimento.

UNFPA – O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a agência de desenvolvimento internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata de questões populacionais, sendo responsável por contribuir com países para garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, incluindo o exercício do direito à maternidade segura.

Criado em 1969, o UNFPA está presente em mais de 150 países e territórios, apoiando particularmente os países em desenvolvimento por demanda expressa de seus governos. O Fundo de População atua no Brasil desde 1973, colaborando com o governo e diversas organizações da sociedade civil, incluindo a academia e movimentos sociais, na formulação e monitoramento de políticas e programas sobre população e desenvolvimento.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM