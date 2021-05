SES-AM e Semsa Manaus já trabalham na integração das ações, garante Marcellus Campêlo

A integração entre as ações de saúde do Estado com o Município de Manaus, uma demanda histórica da Saúde, está sendo viabilizada. O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, afirma que essa construção começou com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), ainda na transição do prefeito David Almeida e, em breve, será oficializada com a publicação de portaria que cria o Grupo de Trabalho Técnico Bipartite para o processo de integração.

Marcellus falou sobre o tema em mensagem encaminhada ao deputado estadual Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus, em resposta a uma declaração do parlamentar nas redes sociais sobre a dificuldade histórica da integração entre a saúde municipal e estadual na capital.

“Tenho muita esperança de que nessa gestão a gente consiga fazer essa reorganização. É meu interesse”, disse o secretário de saúde ao deputado.

Segundo Marcellus, desde a transição do prefeito David Almeida, Governo e Prefeitura estão conversando com esse objetivo. Ele informou também que as tratativas foram tentadas, sem sucesso, com a gestão anterior da Semsa Manaus, e que há decisão judicial que ordena a integração e reorganização dos serviços nos dois níveis de assistência.

Uma das prioridades é aumentar a cobertura de atenção básica na capital. “Quando assumi, enviei ofício ao ex-secretário Marcelo Magaldi demonstrando minha intenção de apoiar o município nessa reorganização”, afirmou.

Na mensagem de áudio enviada a Serafim, o secretário de Saúde informa que as equipes da SES-AM e Semsa Manaus já trabalham na reorganização da assistência integrada entre os dois níveis de governo.

Marcellus disse ainda que o convênio de cooperação entre Estado e Município, para tratar da permuta entre servidores dos dois níveis, que estava atrasado há dez anos, foi assinado e renovado recentemente, já como resultado do processo de integração.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM