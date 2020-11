SES-AM e Funati discutem renovação de convênio para assistência ao idoso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) irá renovar e ampliar a parceria com a Fundação Universidade da Terceira Idade (Funati). Na manhã desta terça-feira (03/11), o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêllo, recebeu o reitor da instituição, Euler Ribeiro, para tratar sobre a renovação do Convênio por meio do qual a Funati presta assistência ao idoso e atua na formação profissional na rede estadual de saúde.

Segundo o secretário, a reestruturação do atendimento ao idoso é uma das ações do Programa Saúde Amazonas, do Governo do Estado. Por isso, há interesse da secretaria na renovação do convênio firmado em 2018 e que encerra em dezembro.

“Estamos com o Programa Saúde Amazonas num processo de reorganização da rede de saúde do Estado. Então, a atenção ao idoso faz parte desse planejamento em que vamos restabelecer toda a linha de cuidados em relação à saúde do idoso, e a Funati será fundamental nesse processo”, declarou o secretário.

De acordo com o reitor da Funati, Euler Ribeiro, mais de 3 mil idosos são inscritos na instituição. Além de instituição de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Gerontologia e Geriatria, a Funati presta assistência aos idosos em sua policlínica, localizada na sede da instituição, no bairro de Santo Antônio, zona oeste.

“Poucos estados têm instrumentos do tipo que estamos oferecendo. Essa parceria com a Secretaria de Saúde, para instrumentar a atenção cada vez melhor das pessoas que tiveram o privilégio do envelhecimento, foi agora confirmada com o secretário. E vamos dar continuidade, ampliando isso através de um sistema moderno de atenção. Inicialmente, por causa da pandemia, será à distância, mas futuramente, pessoalmente”, disse o reitor.

Serviços – Dentre os serviços em destaque está a atenção em saúde mental ofertada aos idosos durante a pandemia, serviço realizado em parceria com Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio de telessaúde.

A parceria com a SES-AM também vai contemplar assistência farmacêutica, com a implantação de farmácia de alto custo na Policlínica e reforçar os atendimentos já realizados nas áreas de fisioterapia e reabilitação.

