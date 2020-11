SES-AM e Cetam atuarão em conjunto na capacitação e atualização profissional dos servidores da saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai atuar em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) na capacitação e atualização profissional dos servidores de saúde do Estado. A ação faz parte das do Programa Saúde Amazonas, e o objetivo é garantir melhor qualificação para os servidores e, consequentemente, otimizar os atendimentos ofertados à população.

Na manhã desta segunda-feira (23/11), o titular da SES-AM, Marcellus Campêlo, reuniu-se com o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, para alinhamento das ações que serão implementadas ainda no primeiro semestre de 2021. De acordo com Campêlo, a reunião amplia os horizontes em relação a formação dos servidores para médio e longo prazo.

“Vamos poder utilizar isso principalmente para a capacitação dos novos gestores da Saúde. Iremos focar, nesse primeiro momento, em 2021, para os novos gestores nos municípios onde houve a mudança de prefeitos e que terão novos secretários que precisarão do apoio da rede. E nós estaremos juntos para isso”, disse Campêlo.

O Cetam tem como finalidade promover a educação profissional no âmbito estadual, nos segmentos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação em nível médio, visando atender demandas nos diversos setores da economia.

“Há projetos para serem iniciados em 2021, e dessa forma a gente cumpre a missão da Saúde do Cetam no Governo do Estado. Estamos presentes em todos os municípios do interior, e isso será fundamental para a formação de pessoal qualificado e atualização profissional pra atuar em todas as áreas”, acrescentou o titular do Cetam, José Augusto.

Educação – O titular da SES ressaltou que, dentro das ações do programa Saúde Amazonas, está a implementação de um instituto voltado para capacitação e treinamento do servidor da saúde em todos os níveis, e o Cetam será essencial na criação desse centro de formação profissional.

“Nós temos essa meta e vamos trabalhar isso em 2021. Certamente teremos o Cetam ao nosso lado para nos ajudar nesse objetivo”, acrescentou Campêlo.

O Programa Saúde Amazonas vai executar o reordenamento e a modernização da Saúde no Estado. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 1,4 bilhão até 2022, recursos que envolvem reforma e adequação de pelo menos 33 unidades de saúde, ampliação de leitos e de oferta de serviços e adequação para que 100% das vagas estejam no sistema de regulação.

FOTOS: Paulo Bahia/SES-AM