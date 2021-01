SES-AM auxilia Prefeitura de Manaus com doação de medicamentos e EPIs

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), está auxiliando a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos.

Foram doadas nesta semana 2 mil luvas e 5 mil máscaras cirúrgicas. Também serão doados à Semsa 5 mil comprimidos de Azitromicina e 2 mil comprimidos de Ivermectina. Os insumos e medicamentos serão utilizados pelo município nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem casos de Covid-19.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, informou que, durante as tratativas com a equipe de transição da Prefeitura de Manaus, no final de 2020, a Semsa havia comunicado a necessidade de reforço de seus estoques de medicamentos e EPIs.

Com o início da nova gestão municipal, a SES-AM está prestando esse auxílio inicial ao município. “Nós estamos apoiando a Prefeitura de Manaus nesse início de gestão. Já mandamos máscaras e luvas, e estamos mandando agora, atendendo a um pedido feito, Ivermectina e Azitromicina, para que as UBSs já comecem a dispensar esses medicamentos”, afirmou o secretário estadual de Saúde.

O coordenador da Cema, Cláudio Nogueira, explicou que a doação atende a parte do pedido da Semsa, de acordo com o estoque disponível no momento. Ele informou que, dentro do planejamento de enfrentamento à pandemia, o Estado já deu início a novos processos de compras para aquisição desses medicamentos e EPIs.

UBS é porta de entrada para casos leves – Para evitar que os pacientes com novo coronavírus (Covid-19) cheguem às unidades de urgência e emergência da rede estadual com o quadro clínico agravado, a SES-AM alerta a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença.

Por isso, aos primeiros sintomas, a orientação é que a população procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Caso surjam sintomas como tosse seca, cansaço, febre e dores no corpo, a população deve se encaminhar às unidades de atenção básica para que um médico faça a sua avaliação e indique o tratamento mais apropriado.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM