Servidores da Sedecti participam de palestra sobre desenvolvimento sustentável e governança

Iniciativa tem como foco o nivelamento amplo de informações de todos os técnicos e setores da pasta

Na busca por agregar conhecimento e nivelar informações visando a melhoraria da gestão, os servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), participaram de uma palestra na tarde desta terça-feira (17/05) que teve como tema “Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e Governança”.

A palestra foi apresentada pelo professor e engenheiro Roberto Lavor que trouxe discussões envolvendo subtemas nas áreas: socioeconômica, governança, política pública e execução, entre outras.

O secretário executivo da Sedecti, Valdenor Cardoso, destacou que as palestras que vem sendo realizadas para os servidores é uma iniciativa para contribuir tanto com o desenvolvimento econômico no setor industrial, quanto no setor econômico agrário, no de serviços, além de contribuir com o componente de gestão, aliado a parceiros que são as universidades, as federações patronais e de trabalhadores, entre outros.

“Esse é um trabalho que o secretário Angelus Figueira está fomentando e desenvolvendo aqui na Sedecti por recomendação do governador Wilson Lima, de modo que tenhamos um nivelamento amplo e geral com todos os técnicos e setores para conhecerem as várias opiniões e pensamentos de analistas, empreendedores, de trabalhadores do setor público acerca do desenvolvimento do estado”, reforçou Cardoso.

Governança – De acordo com Roberto Lavor, a palestra teve por objetivo abordar a temática “governança” – um assunto que faz parte de todo o organismo de serviço público no país. “Acredito que temos pessoal capacitado para essa tarefa, mas é preciso que a sociedade perceba isso. Precisa sentir esse impacto e, com a mobilização desse time, a gente tem certeza absoluta que atingiremos um nível de governança que vai refletir positivamente na população”, opinou o engenheiro.

Potencialidades – O secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Luiz Herval, disse que a palestra veio para contribuir com uma reflexão sobre as potencialidades do Estado e que, para isso, todos têm como importante missão, o fortalecimento das ações voltadas à educação e à Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I), focados nas potencialidades regionais, como a bioeconomia, a mineração, a aquicultura, dentre outras atividades.

“A palestra do professor Roberto Lavor veio colaborar com os servidores da Sedecti, revelando a visão que ele tem sobre os serviços prestados à sociedade pela Sedecti. Ele induziu todos os servidores a participarem e refletirem sobre suas ações cotidianas no desenvolvimento das potencialidades do Estado do Amazonas’, concluiu Herval.

Fotos: Ramon Arcanjo/Sedecti.