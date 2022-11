Servidores da Seap acompanham palestra em alusão ao Novembro Azul

Com o objetivo de promover a conscientização da saúde do homem, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realizou na manhã desta sexta-feira (25/11), uma palestra em alusão ao Novembro Azul, mês do combate ao câncer de próstata.

Coordenada pelo Departamento de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (DSSPAM), a palestra foi ministrada aos servidores da secretaria pela enfermeira Graciane Fábio, da empresa terceirizada RH Multi.

A ação visou a conscientização do público masculino quanto à prevenção do câncer de próstata, reforçando a importância dos cuidados e o diagnóstico precoce.

O servidor da Seap, Luiz Anazildo considerou de extrema importância a campanha. “Essa palestra foi muito importante pra mim. Daqui pra frente vou me cuidar mais, vou gostar mais de mim, saúde é você gostar de si, faço isso indo à academia, jogando futebol, tento ser saudável da melhor forma possível”.

Fotos: Divulgação/Seap