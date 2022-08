Servidores da Receita Federal são presos em operação da PF contra o tráfico de drogas

A Operação Arthemis da Polícia Federal prendeu na manhã de hoje (17), dois servidores da Receita Federal suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, os servidores facilitavam o transporte da droga que sai em contêineres do Porto de Itaguaí com destino a vários países da Europa.

Os dois servidores ocupam o cargo de agentes tributários da Receita e foram presos no Recreio dos Bandeirantes e em Campo Grande.

Além dos mandados de prisão deles, a operação da PF em conjunto com a Receita Federal, também cumprem outros 31 mandados de busca e apreensão.

Alguns deles são cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas e Espírito Santo.