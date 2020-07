Servidor do Tribunal de Justiça morre após cair do 2º andar de prédio

O servidor público Gualter Fabrício Magalhães Cruz, 43 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), após cair do 2° andar do prédio de um residencial, localizado no Bairro Nova Floresta, em Porto Velho. A vítima trabalhava no Tribunal de Justiça (TJ).

Segundo a ocorrência, a esposa da vítima contou que era por volta de 1h10 quando o marido tentou sair pela janela da casa para ir jogar baralho. Ele teria se trancado no quarto e tentado sair, mas teria se desequilibrado e caiu do segundo andar.

Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima tenha o costume de sair pela janela. Uma equipe do Samu foi acionada, mas Gualter Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu no local com fratura no crânio.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local para realizar os trabalhos de praxe.

FONTE: RONDONIAGORA.COM