Servidor de carreira assume presidência do Detran-AM

Amurinê Tomaz trabalha há 24 anos no órgão e já ocupou diversos cargos no Departamento; além dele, David Fernandes assume diretoria técnica

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) tem novo diretor-presidente e novo diretor técnico. Com a saída do delegado Rodrigo de Sá, que ficou à frente do órgão por três anos e três meses, assume o servidor de carreira José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, que era o diretor técnico. E, no lugar de Amurinê, assume David Fernandes, que ocupava o cargo de gerente de veículos e é o atual presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Amurinê Tomaz assume efetivamente a presidência do Detran-AM após um mês acumulando a função de diretor técnico e diretor-presidente em exercício. Agora, sua missão é dar continuidade às ações definidas pelo Governo do Estado, com foco nos projetos sociais do Detran, como a CNH Social, Motociclista Legal e CNH na Escola, além da expansão do órgão para o interior.

“Vamos dar continuidade ao programa Detran Cidadão, esse é o nosso principal foco. Além disso, também iremos continuar com os processos tecnológicos e intensificar os projetos de expansão do Detran para o interior do nosso estado, onde pretendemos atingir a maior parte da população com novos postos de atendimento e polos”, disse Amurinê Tomaz.

Servidor de carreira, Amurinê Tomaz entrou para o Detran Amazonas em 1998. De lá para cá, já atuou do Protocolo Administrativo, passando por importantes gerências, como a Controladoria Regional de Trânsito e de Vistoria, até assumir a Diretoria Técnica do órgão, em janeiro de 2019.

“Já me encontrava satisfeito dentro da Diretoria Técnica, porém Deus me fez chegar mais longe. Dentro do órgão, quando assumi a vistoria, realizamos a reforma do CFC (Centro de Formação de Condutores), sempre buscando modernizar e melhorar para o servidor e, principalmente, ao público”, declarou Tomaz.

Diretoria Técnica – O servidor que assume a Diretoria Técnica do órgão é David Fernandes, que é o atual presidente do Cetran, cargo que ocupa desde julho de 2021.

Fernandes tem 36 anos, é graduado em Direito e Gestão Pública e pós-graduado em Direito Penal e Planejamento de Trânsito. Atualmente ele cursa as especializações em Ciências Criminais, Mobilidade Urbana e Trânsito.

David Fernandes está no Detran desde 2011, onde atuou na Subgerência de Veículos, nos Postos de Atendimentos Descentralizados (PADs), além de ter sido assessor da presidência do órgão e coordenador-geral, por sete anos, do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e Chefe do Setor Operacional. Já foi gerente do setor de Interior e, mais recentemente, gerente do setor de veículos do Detran-AM.

“Durante toda a minha caminhada, que já dura quase 11 anos dentro do Detran, passei por vários cargos. Hoje me sinto honrado e muito feliz de assumir o cargo de diretor técnico”, externou David.

