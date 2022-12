Serviço de Urgência da FCecon conta com novas camas elétricas, poltronas e computadores

O Serviço de Pronto Atendimento da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) recebeu, nos últimos meses, novas camas elétricas, poltronas, televisores e computadores, além de reforma. Os equipamentos modernizam o setor e dão mais conforto aos pacientes oncológicos, acompanhantes e servidores.

Na quinta-feira (1º/12), foram alocadas no setor três novas camas elétricas, que permitem mudança de decúbito com controle e regulagem digital, antes feito de forma manual. É possível aferir o peso do paciente. As novas camas oferecem segurança e conforto tanto aos pacientes, quanto aos profissionais de saúde que prestam assistência, que ganham na ergonomia no ambiente de trabalho.

Os novos equipamentos seguem o mesmo padrão das camas instaladas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto da Fundação, destaca a gerente do serviço de Urgência e Emergência da FCecon, enfermeira Rosangela Smith.

“Os avanços com as novas camas elétricas na Sala Vermelha são muito positivos, especialmente considerando o estado de saúde dos pacientes oncológicos que fazem atendimento no Serviço de Urgência e Emergência. Nós estamos avançando em qualidade, conforto e ergonomia para o paciente e para o colaborador”, disse Rosangela.



Conforto

O setor conta com nove novas poltronas para acompanhantes e dois televisores. A oferta assegura conforto aos acompanhantes que precisam ficar com seus familiares durante a observação nos leitos da Urgência.

A FCecon, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), também adquiriu seis computadores modernos para o setor, que foram alocados nos consultórios médicos e postos de enfermagem. Os itens garantem mais agilidade no preenchimento no prontuário eletrônico.

Reforma

A diretora administrativo-financeira da FCecon, enfermeira Nilda Maria da Silva, ressalta que o Serviço de Urgência está sendo reformado e tem recebido melhorias ao longo de 2022.

“Estamos com serviço de pintura e reparos no Serviço de Urgência e Emergência da FCecon, assim como em outros setores do hospital. Também instalamos, neste ano, as portas vaivém no Pronto Atendimento, dando maior privacidade e segurança aos pacientes e servidores“, destacou.

Os consultórios receberam, além dos novos computadores, armários em MDF.

Emendas

As melhorias no Serviço de Urgência contam com o aporte de R$ 147.100,00 em emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Delegado Péricles.

FOTOS: Laís Pompeu/FCecon