Ser mulher custa caro. Ter mulher custa mais ainda: Disse Jojo Todynho criticando Caio Castro

Cantora publicou vídeo nas redes sociais em que aconselha seguidoras a “se valorizarem”

A cantora Jojo Todynho postou um vídeo em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (28) mandando um recado para as mulheres e criticando Caio Castro. O ator tem recebido críticas nas redes sociais após afirmar que se incomoda com a ideia de que o homem sempre tem que pagar a conta em um encontro amoroso.

— Bom dia! Olha, o sonho de uma fã indo embora. Mas comigo não tem “mimimi” e eu falo mesmo. Mulheres, recado do dia: trabalhem, estudem, se valorizem. E tirem “Caios” da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar. Eu falo com propriedade. Nenhum homem que me envolvi eu tive perspectiva de casar e ter família. Sabe por quê? Porque não me trataria da forma que eu mereço — disparou a cantora na gravação.

Em seguida, Jojo enalteceu o marido, o oficial do Exército Lucas Souza, com quem se casou no início deste ano.

— O meu marido é f*da. Porque faz da tripa o coração para me agradar. Imagina quem ganha o triplo dele e ainda quer rachar a conta. Eu lembro como se fosse hoje que minha sogra falou para mim: “Se meu filho te tratar da forma como ele me trata, você está bem”. Entendeu? Por isso eu falo para vocês, mulherada: se valorizem — acrescentou. — Ser mulher custa caro. Ter mulher custa mais ainda.