SEQUESTRADORES DE APUÍ JÁ FORAM PRESOS E DEVEM REVELAR MAIS PESSOAS ENVOLVIDAS

Esta dupla que aparece nesta foto são os elementos capturados pela polícia de Apuí.

Estes meliantes sequestraram duas mulheres, mae e filha de uma propriedade particular. Um deles foi bastante agressivo com as vitimas e a toda hora ameaçava com o revolver as duas mulheres durante o sequestro.

A dupla tinha intenção de matar segundo as vítimas, e causaram bastante medo durante o percurso em que estavam levando as duas mulheres para um provável cativeiro. O fato não durou mais tempo porque a caminhonete que a dupla usou para a fuga acabou o combustível.

Os presos estão com leves escoriações devido ter caído durante a tentativa de fugir da polícia. Parabéns as equipe de policiais envolvidos no resgate. As Investigações estão em curso e deve revelar mais pessoas envolvidas neste fato criminoso.