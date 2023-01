Sepror divulga tabela de preços de ‘Compra e Venda de Produtos Agropecuários e Florestais’ de 2023

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepa), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), divulgou a primeira tabela de ‘Cotação de Preços de Compra e Venda de Produtos Agropecuários e Florestais’ de 2023.

Nesta tabela inicial consta a compra de materiais e equipamentos, serraria portátil, mudas florestais, produtos florestais não madeireiros, produtos processados, agroindústria (equipamentos), materiais e fertilizantes. Em outra tabela, consta venda de hortaliças, frutas, tubérculos, grãos, farináceos, citrus, ovos, frango, carne, laticínios e pescado.

Para o titular da Seapaf, Airton Schneider, “o objetivo da pesquisa é manter os produtores rurais informados sobre os preços praticados no mercado e orientar sua tomada de decisão, usando como parâmetro os preços mínimos, médios e máximos de cada produto, colaborando assim para os investimentos desejados.”

O levantamento, que será publicado mensalmente, foi realizado pelos técnicos Hélio da Silva Araujo, Neper Ferreira e pelo Balcão de Agronegócios da SEPROR, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e pode ser acessado no site da Sepror por meio do link http://www.sepror.am.gov.br/edital/

FOTOS: Divulgação/Sepror