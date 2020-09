Sepror divulga plataforma de acesso à 42ª Expoagro Digital

Cursos, palestras e vendas de equipamentos e animais estarão disponíveis no site a partir de 28 de setembro

Com o objetivo de manter a realização da 42ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), divulga a nova versão digital do evento, que neste ano acontecerá de forma totalmente virtual, no período de 28 a 30 de setembro.

Por meio da plataforma digital no endereço eletrônico www.expoagro.am.gov.br, será possível se cadastrar para ter acesso às notícias e participar de cursos, palestras, rodadas de negócio, estandes virtuais, venda de animais e equipamentos, acesso ao crédito rural e apresentações de artistas locais.

Dentre os cursos on-line que serão disponibilizados no site oficial da Expoagro estão: Redes Sociais para o Agronegócio, Retirada de Espinha de Peixe, e Horta Caseira, além de palestras com temas importantes, como Energia Sustentável e Cooperativismo. Os interessados deverão acessar o site para participar dos eventos durante a transmissão.

Expectativa – Nesta edição, a Expoagro espera movimentar aproximadamente de R$ 80 milhões em negócios, por meio de acessos pela internet na plataforma disponibilizada, e movimentar a economia e o setor primário, gerando oportunidade para o produtor rural.

Programação – Pensando nos produtores rurais que não têm acesso à internet, a Sepror fez uma parceria com a TV e Rádio Encontro das Águas (canal 2.5 e FM 97,7) para a transmissão dos principais eventos, cursos, shows regionais e das demais atividades da feira.

Lançamento – O governador Wilson Lima lançou a 42ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) Digital na última quinta-feira (03/09). Na solenidade, realizada na sede da Secretaria de Produção Rural (Sepror), zona sul de Manaus, ele anunciou o investimento de R$ 150 milhões para acesso ao Crédito Rural durante a feira, por meio de agentes financeiros como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Também na ocasião, Wilson Lima assinou um decreto para reduzir o ICMS sobre os produtos comercializados nos três dias do evento.

