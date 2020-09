Sepror divulga os resultados do primeiro dia da Expoagro Digital

Evento teve acessos dentro e fora do Brasil

Em seu primeiro dia de programação, nesta segunda-feira (28/09), a 42ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), atingiu a marca de 5.227 acessos às páginas do site da zero hora até as 20h, em todo o Brasil, sendo vista também em 13 países da América do Sul, Europa, América Central e Ásia, totalizando 79.707 visualizações.

A feira, realizada de forma totalmente digital devido à pandemia de Covid-19, teve ainda 33 mil visualizações nas redes sociais da TV Encontro das Águas, Sepror e Governo do Amazonas, evidenciando a importância do uso da tecnologia em benefício do produtor e do agronegócio do estado.

Nas plataformas da feira, foram disponibilizadas 37 horas de vídeos, com 25 janelas de participantes, com a exibição de 110 videoaulas e divulgação de mais de 120 conteúdos em formato PDF (cartilhas) de diferentes instituições. Os cursos são gratuitos e estarão disponíveis no pavilhão do Campo do Conhecimento, para o usuário, até o dia 20 de outubro.

O evento iniciou com uma mesa-redonda na qual o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior, e os demais dirigentes das vinculadas do Sistema Sepror – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) – destacaram a importância da Feira para o setor primário e a forma como os três dias de Expoagro irão movimentar a economia do agronegócio no estado.

Com a exposição no formato digital, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pôde acessar a plataforma a fim de comercializar ou simplesmente conhecer um pouco do que o setor primário do Amazonas oferece.

A programação do primeiro dia da Expoagro se encerrou com a live dos levantadores de toadas David Assayag e Sebastião Júnior, trazendo a cultura regional por das toadas dos bois-bumbás de Parintins, Caprichoso e Garantido, respectivamente.

Gastronomia – No pavilhão gastronômico, a chef Selma Reis, do restaurante Zefinha Amazonas, mostrou a culinária regional no preparo de uma iguaria muito apreciada pelos amazonenses: o Bodó no Tucupi. Foi possível também pedir os pratos regionais com descontos exclusivos em restaurantes cadastrados na plataforma e recebê-los no conforto da casa do usuário.

Acessos – Como o evento é 100% digital, diversas plataformas estão exibindo os conteúdos, que podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.expoagro.am.gov.br, pelos canais 2.1 e 2.5 da TV Encontro das Águas, e ainda nas redes sociais oficiais da Secretaria de Produção Rural e do Governo do Amazonas. Os usuários poderão acompanhar os cursos, palestras e cartilhas disponíveis no Campo do Conhecimento, assim como a exposição de animais para venda. Na Praça de Alimentação estão os restaurantes participantes, com descontos especiais exclusivamente para quem acessar o site.

Expositores – A Feira digital reuniu em sua plataforma uma quantidade expressiva de expositores, totalizando 123 locais de diversos segmentos para o usuário navegar e aproveitar as oportunidades de compra.

FOTOS: Emerson Martins

