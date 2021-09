SEPROR CAPACITA SERVIDORES DO INTERIOR EM HUMAITÁ

O Secretário de Producão Rural do Amazonas Petrúcio Magalhães está em Humaitá em companhia de assessores do sistema SEPROR onde a pasta realiza um treinamento inédito no município de Humaita.

40 servidores de vários municípios do interior, estão participando deste treinamento de capacitação técnica.

Até sexta feira todos participarão de um intercâmbio em Humaitá e Porto Velho/RO

O objetivo é profissionalizar os servidores que participam dos módulos de Capacitação Técnica em Gestão das Cadeias Produtivas Animal e Vegetal para o Desenvolvimento do Setor Primário do estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizará, entre segunda (20/09) a sexta-feira (25/09), um intercâmbio de boas práticas, no município de Humaitá/AM (distante 591 quilômetros de Manaus) e em Porto Velho, localizado no estado de Rondônia (RO).

O intercâmbio faz parte do 6° módulo da capacitação técnica, onde serão realizadas aulas teóricas, roda de conversas, visita em propriedades de piscicultura, agropecuárias, leiteiras, de grãos (soja, arroz e milho), cooperativas de crédito e em entidades ligadas ao setor primário de Rondônia.

O curso faz parte da agenda do “Programa Agro Amazonas”, criado pelo Governo do Estado com o objetivo de reforçar o desenvolvimento do setor primário e diversificar a matriz econômica local, através de iniciativas que gerem capacitação, emprego e renda para os produtores.

Curso– A capacitação terá 152 horas, divididas em 7 módulos de aulas práticas e teóricas, para 35 técnicos do Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS), da capital e do interior, e com aulas inovadoras e modernas dos recursos disponibilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A capacitação é realizada em parceria com a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os módulos de capacitação está totalmente alinhado com a Agenda 2030 que trata dos Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que tem uma meta global de dezessete ODS’s para a erradicação de problemas relacionados às questões sociais e econômicas.

REPORTAGEM

BY ACRITICA DE HUMAITÁ