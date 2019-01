Sepror apresenta prioridades para os 100 primeiros dias de gestão

Entre as prioridades dos 100 primeiros dias da nova gestão da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) está a construção do novo Parque de Exposições Agropecuárias Eurípedes Ferreira. “Nós já temos uma área destinada para esse parque. Nós temos recursos para isso e vamos lutar para que tenha exposição agropecuária no Amazonas, ainda esse ano”, afirmou o secretário da Sepror, Petrúcio Magalhães, durante a 1º reunião ordinária ampliada da diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), nesta terça-feira (9/1). Na ocasião, Petrúcio apresentou as ações prioritárias do Sistema Sepror (Idam, Adaf, ADS, Sepa e Seapaf).



Entre outros temas abordados durante a reunião, esteve a implantação de um programa para reduzir o desperdício das feiras de Manaus e a produção de ração, além do agendamento de novos cursos de capacitação. Nesse ponto, a representante da Associação dos Floricultores e Produtores do Amazonas (AFPAM), Arlena Gato, solicitou atenção para a categoria, principalmente em relação a cursos voltados para a exportação de flores tropicais.

Petrúcio Magalhães garantiu a manutenção de programas como o Pró-Calcário (programa voltado para a correção do solo) e o Pró-Mecanização (linha de crédito subvencionada pelo Governo do Estado). Além disso, o secretário da Sepror adiantou que vai abrir agenda para ouvir todas as demandas da categoria do setor primário que estavam presentes na reunião.

Assessoria de Comunicação da Sepror:

Mayana Tomaz: 98121-5632