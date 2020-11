Sepror aplica R$ 420 mil em benefício de 24 entidades de classe de pescadores artesanais

A Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), acaba de divulgar o resultado final do Edital de Chamamento Público nº 04/2020, das Organizações da Sociedade Civil (OSC), envolvidas com a Pesca Artesanal, contempladas para recebimento de materiais de apoio para a prática das atividades a que se destinam. O resultado prevê a aplicação de R$ 420 mil, beneficiando 24 entidades de classe de pescadores.



Ao anunciar o resultado, Leocy Cutrin, secretário adjunto da Sepa, registrou, que ao todo, serão entregues 1.190 conjuntos de materiais de apoio à pesca artesanal compostos por: 1 caixa de isopor de 170L, 1 garrafa térmica de 1,8L, 1 chapéu de palha com aba de 15cm, 1 lanterna LED resistente a água e 1 terçado médio.

“Espera-se que, com esse incentivo do Governo do Estado, o pescador artesanal possa melhorar a sua capacidade produtiva e o acondicionamento do pescado capturado, agregando valor ao pescado e, consequentemente, aumentando sua renda. Nesse primeiro momento serão beneficiados diretamente 1.190 pescadores artesanais, que exercem sua profissão de forma digna, produzindo proteína de pescado e contribuindo para a garantia da segurança alimentar do Estado do Amazonas”, disse ainda Leocy Cutrin.

Além da capital Manaus, mais 19 municípios foram beneficiados: Alvarães, Autazes, Beruri, Fonte boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá e Tefé.

