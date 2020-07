Sepror afirma que o Amazonas despontou no melhoramento genético do rebanho

A Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) divulgou, nesta terça-feira (30/7), que o Amazonas despontou no melhoramento genético do rebanho. Conforme a pasta, os resultados positivos estão sendo comemorados a partir da região de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré (a 390 quilômetros de Manaus).

A secretaria afirmou que a atenção do Governo do Estado para com o setor pecuário, por meio da Sepror, passa pela busca de melhoramento genético dos rebanhos pela ação realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

As instituições vinculadas da Sepror – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) – fazem parte da execução das ações. Um teste genômico (Identificação do DNA do animal), coordenado pelo Sebrae e executado pela empresa Zoetis, chamado ‘Clarifide Girolando’, mostrou que a média de produtividade é superior ao resultado encontrado em todos os outros estados, de acordo com informação do especialista em Agronegócio do Sebrae Amazonas, Erivan Oliveira.

“Nossa parceria com o Sistema Sepror, através dos escritórios locais do Idam e da Adaf, sempre nos ajudam nos municípios. O Sebrae não trabalha sozinho. Estes parceiros, com suas estratégias de atuação, também estão junto aos produtores rurais”, enfatizou Erivan.

Ele citou também a participação da Embrapa, que contribui com os resultados de pesquisas e projetos de campo em suas áreas de gado de corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul; e gado de leite em Coronel Pacheco, Minas Gerais.

Erivan Oliveira detalhou que a análise das características de produção e componentes de leite, reprodução e condições genéticas via DNA dos animais testados, em Santo Antônio do Matupi, resultou na média de probabilidade de produção anual de 639 litros superior aos demais da mesma raça usados como parâmetro.

Portal Marcos Santos