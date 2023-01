Separação? Mulher de Daniel Alves toma atitude drástica 5 dias após a prisão do jogador. Entenda!

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz tem sido bem transparente com os seguidores sobre o momento conturbado que atravessa; além da prisão do marido por acusação de estupro, ela acaba de perder a mãe, em decorrência das complicações de um tumor. Depois de desmentir um jornal que afirmou que ela “reiterou confiança no marido”, a modelo espanhola deu mais um indício de que não pretende seguir casada com o atleta brasileiro.

Nesta quarta-feira (25), Joana apagou as fotos mais recentes de Daniel que foram publicadas em seu perfil no Instagram. A modelo conta com mais de 800 mil seguidores na rede. Entre os registros deletados, estavam lembranças de momentos românticos, imagens do jogador sozinho e até publicações onde ela demonstrava apoio ao trabalho do atleta. A postagem mais recente com o marido que ainda não foi arquivada data de junho do ano passado.