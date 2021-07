Sensitiva prevê queda de avião e pede que Gabigol não viaje com o Flamengo

Vidente afirmou que se o atacante embarcar com o time para a Argentina, haverá uma tragédia na volta ao Brasil

Lene Sensitiva, vidente da internet, fez a previsão de uma tragédia envolvendo o time do Flamengo nesta semana. Nesse domingo, ela entrou ao vivo no Instagram para pedir que Gabigol não viaje com a equipe para a Argentina na próxima quarta-feira (12). “Se ele entrar (no voo), o avião não volta”, disse aos seguidores.

Lene contou que teve uma visão seguida de um sonho sobre um time de futebol que vai jogar fora do Brasil e que terá um voo tranquilo, porém apenas na ida. “Se ele (Gabigol) for nesse voo, na volta não consegue entrar no Brasil porque o avião vai cair e o time inteiro de futebol será dizimado. É o time inteiro, não vai sobreviver um para contar história, infelizmente”, afirmou.

Durante o sonho, a vidente contou que “fez mantras” e teve a visão de um jogador de futebol já falecido que mostrou Gabigol “todo quebrado”.

“O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele, então eu quero pedir ao Flamengo que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira. Eu peço, em nome de Jesus, que vocês não permitam que o Gabigol entre nesse voo porque se ele entrar, esse avião não volta”, alertou.

Lene diz que tentou contato com o jogador e chegou a acionar o filho de Zico para alertar Gabigol. Segundo ela, a resposta recebida após contato com pessoas próximas ao atacante foi “não acreditamos nisso, ele vai viajar”. A vidente, então, fez o apelo aos flamenguistas. “Não estou pedindo para ninguém acreditar em mim a não ser o próprio Flamengo”, afirmou.

Lene Sensitiva ficou conhecida após prever a morte do jornalista Ricardo Boechat e a saída de Faustão da TV Globo.

Após a divulgação da previsão, Gabigol publicou um story em seu Instagram com trechos do Salmo 91.

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação”, escreveu. O jogador e o clube ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto.

Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia em Buenos Aires, na Argentina, pela Copa Libertadores.