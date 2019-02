Senador Omar Aziz é aclamado presidente da Comissão de Assuntos Economicos

senador Omar Aziz (PSD-AM) é o novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), biênio 2019/2020. Também da bancada do Amazonas, o senador Plínio Valério (PSDB) será o vice presidente. Os dois senadores foram eleitos por aclamação. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 27 senadores titulares e 27 suplentes.

Omar agradeceu a confiança dos demais senadores e informou que irá entregar em breve um plano de trabalho da comissão. A primeira reunião da CAE sob nova presidência já foi confirmada para a próxima terça-feira, às 10h.

“Ouviremos todos os segmentos da sociedade para apresentarmos as melhores propostas para o povo brasileiro. Temos a missão de buscar soluções práticas para os diversos problemas do país” disse o senador.

A sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, Roberto Campos Neto será no dia 26 de fevereiro.